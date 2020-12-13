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Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuştu!

Ukraynalı eşi tarafından Türkiye'den kaçırılan 6,5 yaşındaki kızı Amira Doğa Atasoy için verdiği hukuk mücadelesini tam 4 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da araya girmesiyle kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuştu!

Ankara'da yaşayan Aytaç Atasoy Ukraynalı Olena Mehoda ile birlikteliklerinden olan kızları 'Amira Doğa Atasoy' için verdiği mücadeleyi sonunda kazandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuştu!   

İddialara göre Aytaç Atasoy Ukraynalı Olena Mehoda  çifti, kızları 2 yaşına geldiğinde nikah kıydı. Nikahın kıyılmasından bir süre sonra Olena Mehoda, kızını da yanına alarak Ukrayna'ya tatile gitti. Eşinin gidişinden iki hafta sonra ne zaman döneceğini soran baba Aytaç Atasoy dönmeyeceklerini öğrendi. Bunun üzerine Atasoy, kızını almak için Ukrayna'ya gitti. Ancak annesi, kızını babasına vermedi. Aytaç Atasoy bunun üzerine önce Türk vatandaşı kızının iadesi için Ukrayna'da dava açtı. Mahkeme, Aralık 2017'de çocuğun babasına iadesini reddetti. Karar temyize götürüldü.

Mahkeme kararına rağmen Ukraynalı yetkililer, annesi ile çocuğun nerede yaşadığını bulamadı. Baba Aytaç Atasoy son çare olarak geçen ekim ayında gittiği Ukrayna'da aynı tarihlerde Ukrayna ziyaretinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Başbakanlık Sarayı önünde sesini duyurmayı başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada sorununu öğrendiği Atasoy’la birlikte Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü. Temyiz üzerine yeniden yapılan yargılamada çocuğun babasına iadesine karar verildi. Ardından küçük kızın yaşadığı adres belirlendi ve dedektiflerin takibi sonucu icra memurları, avukatları aracılığıyla annesinden alınıp babasına teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuştu!

"BİZİM İÇİN BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ"

 Kızına kavuşan baba Aytaç Atasoy, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlık evinde DHA'ya konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden baba Aytaç Atasoy, "Bizim için bir mucize gerçekleşti. Kızıma kavuştum. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum" dedi.

'ÜZERİMİZE GÜNEŞ GİBİ DOĞDUNUZ'

Amira Doğa Atasoy'un babaannesi Songül Atasoy ise "Sayın Cumhurbaşkanımız üzerimize güneş gibi doğdunuz. Torunum için her gün göz yaşı döktüm. Her gün torunumdan haber almak için bekledim" diye konuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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