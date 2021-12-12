Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekmişti! Stokçuların oyunu ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda stokçuluğun kesinlikle karşısında olduklarını ve bu konuyla ilgili bir düzenleme getireceklerini ifade ederek bu duruma karşı tavrını net bir şekilde göstermişti. Konuyla ilgili TBMM'ye yeni düzenlemenin sunulması beklenirken stokçuların e-ticaret sektöründe uyguladıkları sistem de deşifre oldu ve oynadıkları oyun gözler önüne serildi.

STOKÇULARA KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu'nun oynanan stok oyunu hakkında yaptığı açıklamada, son dönemlerde e-ticaret sektöründe bazı firmaların bu oyuna nasıl dahil olarak fiyatların şişirilmesine yol açtığını gözler önüne serdi. E-ticaret sektöründe fahiş fiyatlar ve indirim gibi gösterilen sahte kampanyalara karşı büyük bir mücadele sergilediklerini belirten Çevikoğlu, "Kovid-19 salgını sonrası e-ticarette satış yapan firma sayısı 320 binlere ulaştı. Bunlar içerisinde iyi satıcılar da kötü satıcılar da olabiliyor. Biz de sektör olarak bu kötü satıcıları tespit etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"SAHTE İNDİRİMLERİ YAZILIMLA TESPİT EDİYORUZ"

Geliştirdikleri yazılım sayesinde sahte indirimleri tespit ederek bunu uygulayan firmaları gerekli mercilere şikayet ettiklerini söyleyen Çevikoğlu, "Geliştirdiğimiz yazılımla fiyat-indirim kıyaslamaları yaparak sahte indirimleri bu yazılımla tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz firmaları önce uyardıktan sonra, aynı yöntemi devam ettirdikleri takdirde platformumuzdan çıkararak gerekli mercilere şikayet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ÖNCE ÖDEMEYİ GARANTİ ALTINA ALIYORLAR"

E-ticaret platformlarında yaşanan stokçuluğa dikkat çeken Çevikoğlu, "Özellikle son dönemde e-ticaret platformlarında mağazası bulunan bazı satıcıların stoklar üzerinde oyun oynadığını tespit ettik. Bunlar önce stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satarak, ödemesini garanti altına alıyorlar. Bilindiği üzere ürün teslim edilmeden e-ticaret platformları ürünün ücretini mağazalara geçmiyor." ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNÜ SATTIKTAN SONRA 'STOKTA YOK' DİYORLAR"

Ürünün ücretini aldıktan sonra göndermeyerek fiyat artışını bekleyen firmaların olduğunu ifade eden Çevikoğlu, "Bu satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine söz konusu ürün için 'stoğumuzda yok' diyerek, bir kaç gün tüketiciyi oyalıyorlar. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyorlar. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz" dedi.

MİLLİ İNDİRİM GÜNLERİ BU YIL DA SÜRECEK

Her yıl yaptıkları milli indirim günlerine bu yıl da devam edeceklerini belirten Çevikoğlu, "Geçen yıl ilk kez başlattığımız milli indirim günleri kapsamında tüm firmalara bir önceki yıldan kalan ürünlerini bitirmeleri için stoklarını boşaltmaları çağrısında bulunmuştuk. Bu yıl da aynı şekilde gelenekselleştirdiğimiz indirim günleri kapsamında yılın son pazarı olan 26 Aralık Pazar gününden yeni yılın ilk ışıklarına kadar gerçek indirimlerle üreticilerin stoklarını eritmelerine yardımcı olacağız." diye konuştu.