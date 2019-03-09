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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da TÜGVA Gençlik Buluşmasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşma yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmasında s-400 le ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da TÜGVA Gençlik Buluşmasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşma yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmasında s-400 le ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları

Gençler okumalı, sorgulamalı, kimseye zihninin kiraya vermemeli.

Şimdiki gençler en güzel günleri göreceksizin, biz o günlere yetişemeyeceğiz, o günleri göremeyeceğiz...

Türkiye'nin s-400'leri niçin, hangi şartlarda aldığı ortadadır. Bunun NATO'yla, F-35'le ABD'nin güvenliğiyle bir ilgisi yok.

İnşallah s-400 meselesini de aklı selimle halledeceğiz.

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