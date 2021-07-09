Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daki toplu açılış töreninde müjdeyi verdi: Diyarbakır Cezaevi'ni kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz!

AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Oto Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak ederek önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Sizler Diyarbakır annelerinin yüreklerini yaktığını daha iyi biliyorsunuz. Halbu ki Diyarbakır tarih boyunca barış ve refar şehri olmuştur. Kürt kardeşlerimin üstüne terör müsibeti çöktü. Güzelim Diyarbakır'ı perişan ettiler. AK Parti'yi kurduğumuzda buraya geldik ve karşılaştığımızda bizden ne istiyorsunuz diy sorduk. Sesinize kulak verdik ve iktidara gelince OHAL'i kaldırdık mı? Sesinize kulak verdik.

"SIRTINI TERÖR ÖRGÜTÜNE DAYAYANLAR NE YAPTI?"

Biz tüm samimiyetimizle demokrasi dedik. Sırtını terör örgütüne dayayanlar ne yaptı? Gelin bugün açıkça bunları konuşalım. Gelin bugün utanmadan yüzü kızarmadan barış, demokrsi diyenlerin maskelerini indirmeye var mıyız? Bunların Eş Genel Başkanı çıkmış, 'AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük beladır' demiş.

"EN ÇOK KÜRT KANINI PKK DÖKMEDİ Mİ?"

En çok Kürt kanını PKK dönkemdi mi? Bu bölgede sanayinin bitmesine neden olmasına bunlar değil mi? Bulundukları partilerde 'Demokrasi' kelimesini eksik etmediler. Hangi demokraside örgüt militanlarına hesap verilir. Hangi demokraside alt yaptı üst yapı için hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Bunlar demokrasi savunucusu değil, demokrasi düşmanıdır.

BEKLENEN MÜJDE GELDİ

Türkiye'nin diğer şehirleri gelişirken terör Diyarbakır'ı sefalete, işsizliğe mahkum etti.

Utanmadan, yüzü kızarmadan barış, demokrasi ve kardeşlik diyenlerin maskelerini indirmeye hazır mısınız?

Bu ülkede en çok kürt kanını PKK dökmedi mi?

Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri örgüt militanlarına hesap verir!

Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz."

AYRINTILAR GELECEK...