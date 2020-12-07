Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz ile ilgili mesaj paylaştı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na bir videomesaj yayınladı. Çalıştayın düzenlemesinde emeği olan Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi’ni tebrik eden Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
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07 Aralık 2020 Pazartesi 11:53
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