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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Dünya 5'ten büyüktür''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katılıp devlet liderlerine hitap etti.
19 Aralık 2019 Perşembe 09:33

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