Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından ikili görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Banga'yı yeni görevi dolayısıyla kutlarken, Türkiye'nin Dünya Bankası ile köklü ilişkilerinden ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası bankanın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan ayrıca, Dünya Bankası Grubu'nun 17 milyar dolar büyüklüğündeki 3 yıllık Türkiye Fonu'nu 18 milyar dolar ilave ile 35 milyar dolara yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yatırımların tamamının deprem bölgesinin yeniden inşası başta olmak üzere istihdam ve üretime yönelik uzun vadeli yatırımlara dönüşeceği ifade edilen görüşmede Erdoğan, Dünya Bankası ile yeni dönemde iş birliklerinin derinleşeceğine inandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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