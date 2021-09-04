Cumhurbaşkanı Erdoğan duruma el attı! Vatandaşın dert yandığı 3 konu için talimat verdi!

AK Parti Genel Merkezi'nde 2 Eylül Perşembe günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kurmaylar saha analizlerini sundular.

VATANDAŞLAR ÜÇ KONUDA DERTLİ

Vatandaşların üç konuda şikayeti olduğunu belirten kurmaylar, ilk sırada sığınmacı sorunu olduğunu kaydetti. Bu kapsamda ilk olarak büyükşehirlerdeki kayıt dışı göçmenlerin belirlenmesi hedefleniyor. İkâmet izni olmadığı tespit edilen göçmenlerin sınır bölgelerindeki kamplara ve sınır ötesinde kurulan yeni yerleşim alanlarına gönderilerek, gettolaşmanın önlenmesi hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖÇMENLER İÇİN KONUŞTU

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacılar konusunda, “Türkiye daha fazla göçmen kabul edemez, kayıtdışı göçmenleri geri göndereceğiz” dediği ifade edildi.

ELEKTRİK FATURALARI

Toplantıda vatandaşların önemli şikayetlerinden birinin de elektrik faturaları olduğu anlatılırken şikayetlerin incelenmesi belirtildi.

KIRTASİYE MALZEMELERİ

Ayrıca 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi kırtasiye ürünlerinde yaşanan artış da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denetimlerin artırılması ve gereğinin yapılmasını talimatı verdiği kaydedildi.

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet.