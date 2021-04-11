Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram ikramiyelerinin ilk ödemesi Mayıs'ın ilk haftası başlıyor!

UID Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz." dedi.

Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecindeki örnek başarısının özellikle yurt dışındaki vatandaşlar tarafından çok daha iyi görülüp daha fazla takdir edildiğini belirten Erdoğan, ''Avrupa'da günlerce test sırası bekleyen, ilaca erişemeyen, ambulans bulamadığı için evde vefat eden, hastane kapılarından geri çevrilen nice vatandaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. Hamdolsun Türkiye olarak ne sınırlarımız içinde ne de elimizin uzanabildiği bölgelerde böyle manzaraların yaşanmasına müsaade etmedik. Krizin başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Yine 380'in üzerinde insanımızı yurt dışından ambulans uçaklarımızla ülkemiz hastanelerine naklettik." şeklinde konuştu.

''TÜRKLERİN ÖTELENDİĞİ GÜNLER GERİDE KALDI''

Şimdiye kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek ülkemizin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra da nerede yaşarsa yaşasın tüm insanlarımıza ulaşmaya, onların dertleri ile sıkıntılarıyla hemhal olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Avrupalı Türkler, 1960'lı yıllardaki misafir işçi kimliğini uzun bir zaman önce geride bıraktılar.'' diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

''O iş bitti. Bugün Avrupa genelinde yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece işçi, emekçi olarak çalışan kardeşlerimiz, hamdolsun artık iş dünyasından ticarete, eğitimden akademiye, sivil toplumdan siyasete geniş bir yelpazede varlık gösteriyorlar. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerin siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına daha fazla katkıda bulunduklarını görmekten gurur duyuyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin hayatın farklı kulvarlarında en ön safta yer aldığına şahit oluyoruz. Türklerin ötelendiği, hor, hakir görüldüğü, dışlandığı, sadece belli mesleklere, belli sektörleri hapsedildiği günler artık geride kaldı. O iş bitti. Her zaman söylediğimiz gibi sizlerin başarısı, bizim başarımız, milletimizin başarısıdır bunu böyle bilin. 84 milyonun her bir ferdinin iftihar kaynağıdır."