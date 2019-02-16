Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne Valiliği'ni ziyaret etti
EDİRNE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Valiliği'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin mitinginin ardından Edirne...
EDİRNE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Valiliği'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin mitinginin ardından Edirne Valiliği'ne geçti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vali Ekrem Canalp'ten kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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