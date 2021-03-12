Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıklıyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Aziz milletim değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programını sizlerle paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam temelinde büyütme amacı bulunuyor. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. Reel ekonomiyi güçlendirerek ithal girdi kullanımını azaltmış ihracatta yeni rekorlar kıran yerli milli bir ekonomi hedefliyoruz.

Ülkemizdeki büyükelçilere uluslararası camiaya dağıtacağımızı kitapçıklarımız var. Biz de bu süreci en başından beri takip ettik ve nihai şeklini verdik.

"İHRACATTA YENİ REKORLAR KIRAN BİR EKONOMİYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programımızı paylaşmak üzere sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi hedefliyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız

"TÜM PAYDAŞLAR İLE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Bu günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek Türkiye'yi kırılgan siyasi iklimden kalıcı olarak kurtardık. Artık hiçbir kesim, hiçbir odak millete rağmen devleti yönetme hevesine kapılamayacaktır. İnşallah yeni ve sivil anayasa ile birlikte ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız.

"TÜRKİYE, SALGINA RAĞMEN GÜCÜNÜ KORUYOR"

Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık. Türkiye, bölgesel ve küresel nice krize rağmen gücünü koruyor.

Salgının yıkıcı etkileri henüz sona ermediği gibi her geçen gün yeni tehditler ortaya çıkıyor. Güçlü sağlık altyapımız ve adil sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde hiçbir insanımızı çaresiz ve başına bırakmadık.

Türkiye'yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye'nin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu tüm dünyaya gösterdik.



"DÜNYADA EKONOMİSİNİ BÜYÜTEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI BAŞARDIK"

Türkiye'yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye'nin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık.

Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz.

"REFORM PROGRAMI 4 TEMEL ÜZERİNE OTURTULACAK"

Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz. Yeni dönem 4 temel üzerine oturtulacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık. Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık

İlk reform alanımız risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacak.

Meclis'in bütçe hakkı kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırıyoruz.

Kamuda taşıt alım ve kiralamalara sınırlama getiriyoruz.

ESNAFA MÜJDE: VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz."

AYRINTILAR GELECEK...