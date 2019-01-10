Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti.

A+ A-