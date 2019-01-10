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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti.

Kaynak: İHA


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