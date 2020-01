Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a geldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55 sıralarında Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 km altında kaydedilirken birçok ilde hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybederken bin 30 kişi ise yaralandı.Depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Elazığ'da yaşananlar an be an şu şekilde:

14.59: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

14.21: Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. 2 hafif, 37 orta, 90 ağır hasarlı ve 30 yıkık yapı tespit edildi.

14.19: Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.

13.14: Malatya'da saat 13:14'te merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

12:50: Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a gidiyor

Enkaz altındaki Azize'den sevindirici haber!

12:26: Depremden 15 saat sonra bir kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

12:00 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İçme suyuyla alakalı herhangi bir alt yapı problemi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.



11.50: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyaman Cezaevinin taşınması için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

11.45: Bakan Süleyman Soylu: Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saat 11.00 itibariylen 398 artçı meydana geldi. Ağır yaralı bulunmuyor. 39 kişi ise göçük altından sağ olarak kurtarıldı. 22 kişinin ise enkaz altında olduğu değerlendiriliyor.

11.40: Elazığ Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi!

11.34: 15 saat sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı.



11.10: İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina) Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz."

11:00 Enkaz altında kalan12 yaşındaki Miraç'a ulaşıldı ancak yaralı olan tedaviye alınan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk anlatımı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı



10.45: Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden 14 saat sonra bir vatandaş daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.



10.07: Elazığ'da meydana gelen depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralandı. AFAD 17 kişinin Elazığ'da, 4 kişinin de Malatya'da yaşamını yitirdiğini belirtti.



10.00: Enkazlardan şu saate kadar 2'si çocuk toplam 8 kişi çıkarıldı.



09.49: Elazığ Maden'de arama çalışmalarında sona gelindi. Enkazı kaldırma çalışmaları başlatılacak.



09.43: Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.



09.25: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır."

Bakan Soylu, Kurum ve Koca'dan, Elazığ'da" deprem" açıklaması

09.15: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.



09.14: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.



08.22: Elazığ Gezin'de bir kişi depremden 11 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.

07:48: AFAD tarafından açıklamayla hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yaralı sayısı 1030'e yükseldi.

07.10: Yardım malzemelerini bölgeye ulaştıran Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı.

06.38: AFAD, Elazığ depreminin ardından son bilançoyu paylaştı. Buna göre, 19 kişi hayatını kaybederken, 922 kişi de yaralandı.

Spor camiasından deprem mesajları

06.28: Bölgede 6,8'lik depremin ardından toplam 184 artçı sarsıntı meydana geldi.

05. 29: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir.

04. 30: Elazığ merkezli depremde 782 kişi yaralandı. Toplam artçı sayısı ise 147

04. 36: Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlar 184 SABİM'i arayarak yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenebilirler.

03.57: Saat 03:57'de 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

03.48: AFAD, Elazığ Sivrice'nin 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını duyurdu.

03.35: Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'da durumu ağır veya kritik bir yaralımız yok

02.50: AFAD: Elazığ'da 13, Malatya'da 4 ve Diyarbakır'da 1 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye başvuran yaralıların sayısı ise 651

Prof. Dr. Naci Görür, tam 3 ay önceden uyarmıştı!

01.40: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı.

01.34: Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'da 13, Malatya'da 5 kişi hayatını kaybetti.

01.19: Süleyman Soylu: Elazığ'da 10 Malatya'da 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazda kalan 30 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaş yaralanarak hastanelere getirildi.

01.13: İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Sağlık Bakanı Koca, kriz merkezinde Elazığ Valisi'nden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

01.03: Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Bizzat depremin enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bölgeye intikal ettik. Ekiplerimiz çalışıyor. Temennimiz enkaz altından canlı çıkmaları.

01.01: Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var.

Bakan Turhan: Ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil

00.57: Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun.

00.52: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.

00.41: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir.

00.39: AFAD: Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.

00. 25: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

00.16: Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

Prof.Dr. Şükrü Ersoy, depremde yapılacakları anlattı

00.15: Elazığ Belediyesi: Tüm vatandaşlarımızın dikkatine gerekli kan ihtiyacı giderilmiştir.

00.15: Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

00.06: AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya’da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır."

23.59: Elazığ Belediyesi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter adresinden acil kan çağrısında bulundu.

23.54 : Malatya Valisi Aydın Baruş: "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz."

Elazığ depremi için seferber oldular: Yardıma hazırız

23.46: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalışıyor.

23.45: AFAD 23.45'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

23.40: Kemal Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için.

23.38: Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde maalesef toplam 5 vatandaşımızı kaybettik.

23.28: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem nedeniyle kısmi elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, "Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu" dedi.

Tüm Türkiye seferber oldu:Elazığ'a yardım yağıyor

23.27: AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye bin 689 çadır, bin 656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.

23.21: Elazığ Valisi Kaldırım: Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda.

23.20: Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok.

23.18: AFAD: Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir.

23.16 : Kandilli, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kandilli yaptığı açıklamada 40 km'lik hattın kırıldığını ve artçıların 1 hafta sürebileceğini açıkladı.

23.10: Malatya Valisi: 3 kişi hayatını kaybetti

23.02: Elazığ Valisi: 3 kişi hayatını kaybetti 140 yaralı var

6.8 şiddetinde deprem!

Elazığ depremine ilişkin dikkat çeken açıklama 'Yer kabuğu kırılmış olabilir'

Elazığ'da peş peşe artçı depremler!

Elazığ depreminin ardından acı haberler!

Malatya Pötürge Belediye Başkanı açıkladı: 100'den fazla yıkık hane var

Elazığ’da depremin ardından yangın!