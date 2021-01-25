Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da konuştu: Deprem konutları 6 aya bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Yazıkonak'ta depremin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bir yıl önce kederliydik. Depremden sonra binalarımız yıkılmıştı. Hemen geldik, geldiğimizde binalarımızın yerle yeksan olduğunu gördük. Bakan arkadaşlarımız sağ olsunlar, gece demediler, gündüz demediler.

Biz size söz verdik, ne dedik; Evelallah biz bunların çok daha iyisini yapacağız. Yıkılan binalar yapılır ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki, o tavırla bize güç verdiniz. Gerek İçişleri Bakanım Süleyman Soylu Bey, Gerek Çevre Şehircilik Bakanım Murat Kurum Bey, gerek yardımcım olan Fuat Bey, valimiz, belediye başkanımız, tüm milletvekillerimiz, hep birlikte bu işin takibini yaptılar. Çalıştılar, koşturdular.

"GAKKOŞLARA YAKIŞAN BİNALAR YAPILDI"

Yarabbi diyorum, Gakkoşlara yakışan binalar yapıldı. Şu binalar, gelirken balkonlarda selamlayanlara sordum. Kaç oda dedim, 3+1 dediler. Dua ediyorlar, hamdolsun, bütün mesele okulları ile camileri ile, şurada oturdukları daireleri ile onlara mutlu imkan sağlamak bizim görevimiz değil mi? Görevimiz. Devlet yük değildir, yük alır yük. Devlet, vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur.

Onun için geçmişte ne demişler devlete, 'Devlet Baba' demişler. Hamdolsun biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz sizin hizmetçiniziz.

"6 AYA KADAR DA KALANI BİTİRECEĞİZ"

Biz Elazığ'a şehir hastanesini yaptık mı? Yaptık. O hastaneler olmasa biz, o geceyi nasıl atlatırdık. Okullarımız ile, her şeyimiz ile hizmetinizdeyiz. Bundan sonraki etaba ne zaman geleceğiz? Bakanım diyor ki, 6 aya kadar da kalanı bitireceğiz. Gakoşlar bizimki bitmedi demeyecek, hepsi bitmiş olacak.

Kardeşlerim, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız."

Otobüsün üzerinde vatandaşlara seslenen Erdoğan daha sonra tören alınandaki kürsüye gelerek konuşmasını sürdürüyor:

"Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Deprem anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında yer aldık.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA 26 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Bir yandan enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışırken acil ihtiyaçları karşılayacak mekanizmaları süratle kurduk. Depremde evlerini kaybedenlere konutlarını teslim etmek için kolları sıvadık. 4 bin 774 binanın yıkımı gerçekleşti. Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin olmak üzere 26 bin konutun inşasına karar verdik.

Depremden sonraki 6 ayda 2517 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 136 derslikli 8 okul inşaatı sürüyor.

1195 konutu Malatya'da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Özellikle köylerimiz için tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan çok özel projeleri hayata geçirdik. 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz.

"DEPREMLERLE, SELLERLE KARŞILAŞIYORUZ AMA EN AZ ZARAR YOL AÇACAK TEDBİRLERİ ALABİLİRİZ"

Depremler, seller, heyelanlar, afetlerin önüne geçmek elbette insan iradesini aşan hususlardır. Dünyanın en önemli deprem kuşaklarının üzerinde olan bir ülkede yaşıyoruz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de depremlerle, sellerle karşılaşıyoruz. Belki önüne geçemeyiz ama en az zarara yol açacak tedbirleri alabiliriz.

Türkiye özellikle cumhuriyet dönemindeki plansızlıkların, ihmallerin neticesi olarak afetlere karşı güvenli bir yapı kuramamıştır.

Köylerimizde insanların kendi kendilerine yaptıkları evler de afetlere karşı dayanıklı değildir. Marmara depreminden bu gerçek tüm çıplaklığıyla kendini göstermiştir.

Geçtiğimiz yılın başında Elazığ, Malatya, Ekim'de de İzmir depremini yaşadık.

"BİLİM İNSANLARI DEPREMLERE HAZIRLIKLI OLMAMIZ HUSUSUNDA BİZLERİ İKAZ EDİYOR"

Bilim insanları fay hattındaki depremleri inceleyerek yeni depremlere hazırlıklı olmamız hususunda sık sık sürekli bizleri ikaz ediyor. Milyonlarca yapının dönüşümünün öyle kolay olmadığını sanıyorum. Vicdan ve izan sahibi herkes kabul edecektir.

İşin büyüklüğü bizi harekete geçirmekten alıkoymadı. Belirlediğimiz öncelikler çerçevesinde var gücümüzle çalışıyoruz. Depreme dayanıklı yapı inşasında çok önemli gelişme kat ettik.

268 riskli alanda faaliyetlerimiz sürüyor. Ülke genelinde 272 bin toplu konutun ve kentsel dönüşümün inşası sürüyor. Sadece İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekare büyüklüğü olan bir alana yayılmış bulunuyor.

Ekim'deki İzmir depreminin ardından bu şehirde de 5 bin konutun inşasına başladık.

Afetlere hazırlık yanında ülkemizin şehirleşme kalitesini de önemsiyoruz. Elazığ ve Malatya'daki deprem konutlarımız bu yaklaşımla inşa edilmiştir.

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