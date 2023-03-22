Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Erdoğan en düşük emekli maaşını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam NTV- StarTv kanalında ortak canlı yayınla önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bugün yaptığı açıklamada emekli maaşlarına ilişkin istenilen zam talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini ifade etmiş ve o açıklamaların hemen akşamına ise emeklilere müjdeli haberi canlı yayında Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz." dedi.

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"1364 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda katıldığı canlı yayın programında deprem bölgesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, tutuklanan ve sorumlulukları bulunan müteahhitlere ilişkin, "1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 302 şüpheli tutuklandı, 466 şüpheli adli kontrol altına alındı, 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden dördünün yurt dışında olduğu, bunun yanında 64'ünün de öldüğü tespit edildi. Tutuklananlardan 106'sı müteahhit, 163 kişi yapı sorumlusu, 15 kişi yapı sahibi, 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi.

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Adli kontrol altındaki şüphelilerden 85'i müteahhit, 294'ü yapı sorumlusu, 56'sı yapı sahibi, 31'i de binada değişiklik yapan kişiler. Sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen adalet önünde hesap verecek, kaçışı yok." dedi.

6'LI MASA HAKKINDA ÖNEMLİ DEĞERLENDİREME

"Şu anda o masanın ortaya çıkardığı aday, biz Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman bizim bir yardımcıyla çıktığımız yolda bizimle alay ediyordu, "Kaç tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı yanına alacak" diyordu. Şimdi bana sorduğu bu soruya ay bay Kemal, "Cumhurbaşkanına kimse böyle bir soru soramaz ki. 15 de olur 150 de olur" diyor. Ben söylemiyorum, o söylüyor. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi! Şu anda Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak taltif ettiğini söylüyor. Öbür tarafta terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da masaya ortak etti, beraber yürüyorlar. Arkadaşlar, devlet yönetiyoruz devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kabile devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetecek olanların her şeyden buradan nasibini alması gerekir.



Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar. Bunların dertleri millete hizmet değil. Aç tavuk kendini darı ambarında zanneder. Dağıt sandalyeleri, al Cumhurbaşkanlığını, havaları bu, bu kadar basit.

HDP zaten masanın yedinci ortağı idi. 'Gizli ortak var' demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. HDP eşittir PKK'dır, HDP eşittir YPG/PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor, bunu benim milletim düşünsün.

Kandil'deki terörist elebaşıları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar. Bu masada her şey var, herkes birbirine çalım atıyor."

TAHIL KORİDORUNU İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

19 Mart günü anlaşma bitecekken Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahıl Koridoru anlaşmasının süresini uzatmış ve tüm dünyanın Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle yaşanması muhtemel tahıl krizinin önüne Türkiye geçmişti. Erdoğan tahıl koridoruna ilişkin ise, "Ulaşımda, tarımda, diplomaside aynı başarı devam ediyor. Diplomaside başarının en büyük örneği de Rusya-Ukrayna, diğerlerine gitmeye gerek yok. Arabulucu olarak parmakla gösterilen tek ülke Türkiye. Tahıl kordioru olayında Türkiye'nin başarısı dünyada herkesin dilinde. İki üç gün içerisinde Sayın Putin'le tekrar bir telefon görüşmemiz olacak. Adımlarımız bu alanda da atacağız. Aynı şekilde gübrede de ihtiyaç var. Bunları da dünya piyasalarına, az gelişmiş ülkelere göndererek onları rahatlatmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İÇİN "KESİNLİKLE ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte et fiyatlarındaki artış dikkatlerden kaçmayarak vatandaşların gelen şikayetleri üzerine sabitlenmişti. Konuya ilişkin ise Erdoğan, "Artışlar spekülatif, kesinlikle önüne geçeceğiz. Kıyma ve kuşbaşı miktarını 2 katına çıkaracak, satış noktalarında fiyat kıyma için 119 lira, kuşbaşı et için 129 lira olarak belirlendi." dedi.