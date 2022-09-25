Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında önemli açıklamalarda bulundu. Burada son aylarda vatandaşın da gündeminde yer edinen enflasyon meselesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon meselesini şubat ayından itibaren makul düzeylere indireceğiz" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK FAİZLE YATIRIMA DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi ve düşük faizle yatırıma davette bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlıkları...

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"Tüm liderleri Türkevi'nde ağırladık. Çalıştık, oldu. 20 yıldır çalışıyoruz, oluyor. Daha nice yatırımlarımız olacak. Yıllardır ülkemize dayatılan faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bizzat bu işin sahipleri de ikrar ediyor.

Enflasyonu faiz oranlarını artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık hiç kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse de ciddiye alınmıyor.

Türkiye hangi badirelerden geçtiyse İTO da benzer şeyleri yaşamıştır. Dünyanın tamamı gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınında İTO ile etkin çalışmalar yürüttük.

Son 20 yılda çok saldırı ve oyunla mücadele ettik. Ekonomi de saldırılara maruz kaldı. Artık büyük liderler bile faizi yükseltmenin değil düşürmenin faydalı olduğunu ikrar etti, mesela Putin de faizi düşürmeye başladı.

Kimileri küçük faiz artırımlarıyla vakit kazanmaya çalışırken, kimileri de bizim gibi faiz düşürerek yoluna devam ediyor.

Karşımda yatırımcılar var, size sesleniyorum. Gelin, başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum.

Enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya ulaştı. İnşallah Karadenizden doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır."

"ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN"

"Hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de inşallah önümüzdeki şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz, sonra da olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.

Kendine paye çıkaranlar yok değil, var. Ya sen kimsin? 6 sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu Başbakan, sen kimsin ya? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya?

Hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığının altından ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

Çalışanlara ödenen yemek bedeli tutarları vergi istisnasına alınacak."