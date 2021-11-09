Cumhurbaşkanı Erdoğan EPDK Hizmet Binası açılış töreninde konuştu: Ne var ne yok bulup çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

" Bu anlamlı törende sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. EPDK enerji piyasalarının düzenlenmesindeki uygulamalarla uluslararası bir yapıya dönüşmüştür.

EPDK yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. EPDK'nın yeni binasının ev sahipliği yaptığı kurumu temsil eden bir mimariye sahip olduğunu görüyoruz.

İnsan odaklı yatay mimari ile yapılan binamızın çatısının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panelleri ile kaplı. Modern çalışma alanlarının yanı sıra kreşten, mescide kapalı otoparka kadar her türlü ihtiyaç düşünüldü.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİNİ RESMEN HİZMETE ALIYORUZ"

Özel sektörümüzün Adıyaman, Balıkesir, Bingöl'de inşa ettiği yenilenebilir enerji santrallerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çatıda yapılan en büyük güneş enerjisi projesini Çöpgaz elektrik üretim tesisini, Avrupa'nın en büyük elektrik üretim santralini resmen hizmete alıyoruz.

Adıyaman, Balıkesir, Bingöl'deki kardeşlerimize istihdam imkanı sunacak bu yatırımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin potansiyeline inanan yatırımcılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ekonomisi son 19 yılda olağanüstü bir iki dönem haricinde yüksek büyüme trendini sürekli devam ettirmiştir.

Elektrik enerjisi tüketimimiz bu yıl yüzde 8 artmıştır. Elektrik enerjisi talebimizin yılda ortalama yüzde 3,5 artış göstereceği görünüyor. Bu oranlar daha da yukarıya çıkacaktır. Hükümet olarak gerek artan enerji ihtiyacımızı gerek küresel görünümü dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

2017'de açıkladığımız milli enerji ve maden politikası bizlere rehberlik ediyor. Enerji ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla uygun fiyatlarla karşılamaktır hedefimiz.

2027'de güneş ve rüzgarda 10'ar bin megavatlık ek kurulu güç katkısı hedefliyoruz. Eylül ayındaki Mersin seyahatimizde Akkuyu Nükleer Güç Santralini ziyaret ederek gelinen aşamayı gördük.

"NÜKLEER ENERJİYİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMAKTA KARARLIYIZ"

4 üniteden oluşan 4800 megavat kapasiteli santralimizde çalışmalar devam ediyor. İlk ünitesini 2023'te devreye almayı planlıyoruz. Türkiye'yi nükleer enerji kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil edeceğiz. Sokakları yakıp yıkanlar attığımız her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali faaliyetteyken Türkiye nükleer güç santraline sahip olmasın demek ihanet değilse gaflettir. Çevre duyarlılığından ziyade başka gündemlerle hareket ettiği açıktır.

Türkiye'nin bu adımı neden 20-30 sene evvel atmadığı asıl sorudur. Bu imkana bizim bu kadar geç kavuşuyor olmamız ülkemiz adına büyük bir kayıptır.

2020'de Avrupa'da birinci dünyada dördüncü sıradayız jeotermal enerjide. Avrupa'da kurulu güçte 5. sırada yer alıyoruz. Elektrik enerjisinin yüzde 7,4'ü yerliydi. Yerli enerji kaynaklarını her geçen gün arttırıyoruz.

"RÜZGARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE REKOR KIRIYORUZ"

Rüzgar tribünleri Türkiye'nin dört bir yanını kuşatıyor. Binaların çatılarında yerli üretim güneş panelleriyle kendi üretimini üretildiği dönemi yaşıyoruz. Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıyoruz.

Marjinal örgütleri burada da görüyoruz. En temiz enerji kaynaklarına karşı çıkmanın çevreyle ilgisi yoktur. Çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayacağız.

Piyonluk yapanlara rağmen kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Son yıllarda arama ve sondaj çalışmalarında değişikliğe gittik. Petrol ve doğal gaz aramaları kiralama ile yapılıyordu. Ülkemiz dışa bağımlıydı.

"TÜRKİYE FARKLI BİR LİGE YÜKSELMİŞTİR"

Bu çalışmalardan olumlu sonuç yakın tarihe kadar çıkmadı. Biz sürdürmeye karar verdik. O dönemki Bakanımız Berat Albayrak ile Bakanımız Dönmez hayata geçirdi. 2 sismik araştırma gemisi ile 3 sondaj gemisini ülkemizin filosuna dahil ettiler. 14 derin deniz kuyusu açtık, Karadeniz'de tarihimizin en büyük keşfine imza attık. Türkiye farklı bir lige yükselmiştir.

"ENERJİ KONUSUNDA ATTIĞIMIZ ADIMLAR BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR"

Muhalefet anasıyla yavrusuyla isteseniz de istemesiniz de sondaj, sismik araştırma gemilerini arttıracağız ne var ne yok bulup çıkaracağız. Enerji konusunda attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Kanal kanal gezerek ne dediler 'keşfettiler ama çıkaramazlar' diyen gafillerden gazın ekonomik fayda sağlamayacağını ifade eden sözde ekonomistlere şahit olduk.

Miletlin sevincine gölge düşürmeye çalıştılar. Karadeniz'deki gazın devreye girmesi Türkiye'yi rahatlatacaktır. İnşallah gazı çıkardığımız anda bu gazı kimle paylaşacağız: Tabii ki halkımızla paylaşacağız. Derin denizlerde arama, sondaj arama kabiliyetleri üst noktaya ulaşacaktır.

BİZ HASTANELERİMİZ OLMASA KORONAVİRÜSLE NASIL SAVAŞACAKTIK?

2023'de Karadeniz gazının kullanabilmesi için çalışıyoruz. Özel sektörümüze de sorumluluklar düşüyor. Ana muhalefet şehir hastanelerinden rahatsız oluyor. Biz hastanelerimiz olmasa koronavirüsle nasıl savaşacaktık. Hastane var da doktor yok diyorlar, elinize dilinize dursun... Nerede doktor yok? Dün 40 bin personel daha ilave etmeyi dün açıkladık. Alınan kararları millete verdiğimiz destekleri paylaştık. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Sizlerden Türkiye'ye güvenmenizi istiyorum. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan enerji santrallerinin açılışlarını yaptı.