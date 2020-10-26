Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar'dan ortak basın açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ankara'yı ziyaretinin ardından Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın açıklamasında bulundu.

İşte açıklamadan önemli satır başları:

"Sayın Tatar ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Müzakerelerin başarısız olmasının nedeni Rumların uzlaşmazlığı.

Rumlar 1963'de gasbettikleri devleti Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istemiyor. Mevcut parametrelerle bir yere varılamadığı artık görülmeli.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm için iradesi bakidir. Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının da haklarını koruyoruz."

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar:

"Türkiye bizim kardeş devletimizin olmasının yanında anavatanımızdır.

Birilerinin hala Türkiye'yi suçlamaya kalkması anlamsızdır. Tarihi gerçeklere aykırıdır. Türkiye bugün de barışın yegane sağlayıcısıdır.

Beşli konferans önerisi son şanstır. İki devletli çözümün masaya gelmesi bir anlaşma olup olmayacağının görülmesi azısından belirleyici olacaktır.

Bize gösterdiğiniz ilgi, alaka ve güvenden dolayı Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ederim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Sayın Çavuşoğlu, Kapalı Maraş'ta piknik yapalım."

AYRINTILAR GELECEK...