3 çocuğunun önünde karısını vurmuştu: Cani koca tutuklandıSefirin Kızı 25. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Burdur'da feci kaza: 2'si çocuk 7 yaralıÇukur 100. bölüm full izle | Çukur son bölüm | Çukur 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Son dakika... 26 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Hasta sayısı kaç oldu?Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! İşte İstanbul'daki son durum...Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar'dan ortak basın açıklamasıAlmanya'dan küstah Erdoğan açıklaması: Yeni bir dip nokta!Boluspor - Menemenspor maçı CANLI İZLETrendyol'dan bir yenilik daha: Yemek siparişi
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar'dan ortak basın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar'dan ortak basın açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ankara'yı ziyaretinin ardından Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar'dan ortak basın açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ankara'yı ziyaretinin ardından Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın açıklamasında bulundu.

İşte açıklamadan önemli satır başları:

"Sayın Tatar ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Müzakerelerin başarısız olmasının nedeni Rumların uzlaşmazlığı.

Rumlar 1963'de gasbettikleri devleti Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istemiyor. Mevcut parametrelerle bir yere varılamadığı artık görülmeli.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm için iradesi bakidir. Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının da haklarını koruyoruz."

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: 

"Türkiye bizim kardeş devletimizin olmasının yanında anavatanımızdır. 

Birilerinin hala Türkiye'yi suçlamaya kalkması anlamsızdır. Tarihi gerçeklere aykırıdır. Türkiye bugün de barışın yegane sağlayıcısıdır.

Beşli konferans önerisi son şanstır. İki devletli çözümün masaya gelmesi bir anlaşma olup olmayacağının görülmesi azısından belirleyici olacaktır.

Bize gösterdiğiniz ilgi, alaka ve güvenden dolayı Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ederim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 

"Sayın Çavuşoğlu, Kapalı Maraş'ta piknik yapalım."

 

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT