Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen Reis'e Vefa Programına telefonla katıldı. Erdoğan'ın telefonla programa katılması üzerine salonda sevinç çığlıkları ve coşku büyüdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla katıldığı Eskişehir'deki Reis'e Vefa Programında, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sizlerin dinamizmi inanıyorum ki özellikle Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yeni yüzyılını çok daha farklı bir hale getirecek. Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı?" dedi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen Reis'e Vefa Buluşmasına, Ak Parti milletvekili olarak seçilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Cumhur İttifakı'na mensup parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, mehteran gösterisi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okundu.

Daha sonra sahneye çıkan Alperen Kekilli şarkılarıyla izleyicileri coşturdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez izleyicilere bir sürpriz yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla programa bağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonun öbür ucunda olduğunu söyledikten sonra, salonda sevinç çığlıkları yükseldi. Eskişehirlilere seslenen Erdoğan şöyle konuştu:

SİZLERE İNANIYORUM

"Sevgili gençler, şu anda İstanbul Dolmabahçe'den Cumhurbaşkanlığı ofisinden sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Öncelikle geceniz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Siz gençlerle birlikte böyle bir programda gerçekten en azından sesinizi duymak, coşkunuzu duymak beni de çok daha farklı bir aleme sevk etti. Pazar günü artık seçime gidiyoruz ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sizlerin dinamizmi inanıyorum ki özellikle Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yeni yüz yılını çok daha farklı bir hale getirecek. Eskişehir Pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı? Yalnız bu kalan 24 saatte durmadan, usanmadan bütün arkadaşlarınızı, bütün dostlarınızı özellikle pazar günü sabahtan sandığa gitmeye sevk etmeniz lazım. Buna da hazır mıyız? Çünkü bu seçim ciddi manada biliyorsunuz rehavete yer vermeden, bir kırılma noktası olacak şekilde ve Eskişehir bugüne kadar olan bu süreci tersine çevirmeye bana göre hazır mı? Ben bu vesileyle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, bugün Esenyurt'ta, Esenler'de muhteşem bir miting yaptık ve yarın inanıyorum ki Beykoz'da da aynı şekilde muhteşem bir miting yaparak artık finali göğüsleyeceğiz. Sizlerden büyük bir destek bekliyorum, sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı?”

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