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Cumhurbaşkanı Erdoğan Esnaf ve Sanatkâr Camiası ile İftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esnaf ve Sanatkâr Camiası ile İftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19) Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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