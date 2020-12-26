Cumhurbaşkanı Erdoğan, ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde gündemi değerlendirdi

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde gündemi değerlendirdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye olarak bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle ihmal etmiyoruz.

Pek çok ülkede ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz

Kısır gündemlerin peşine düşmeden, gereksiz polemiklere düşmeden hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz.

İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz.

Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye davamızda aramıza hiç kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kurulduğu 1935'ten 2003 yılına kadar yaklaşık 70 senede yalnızca 3 milyon metrelik sondaj yapmıştır. Aynı kurum 2003 yılından bu yana yaklaşık 7,5 milyon metrelik sondaj gerçekleştirdi.

2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu.

Nükleer enerjiden hidroelektrik santrallerine, maden arama ve işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlarımıza kadar, ülkemizin potansiyelini harekete geçirecek hemen her çaba, organize bir saldırıya uğramaktadır.

Türkiye'nin yer altı kaynaklarından uzun yıllar boyunca yeterince istifade edememesinin sebebi bu yönde attığı adımların sabote edilmesidir."

AYRINTILAR GELECEK...