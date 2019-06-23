Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde gittiği Eyüp Sultan'da türbe ziyareti gerçekleştirdi. Buradaki Eyüpsultan türbesine gerçekleştirdiği ziyarette okunan Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da eşlik etti. Okunan Kuran-ı kerim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla görüştükten sonra aracına binerek buradan ayrıldı.

Kaynak: İHA