Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da müjdeyi verdi

Eyüpsultan'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi 3 katlı, denizin altından bir tüp geçit daha yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İnşallah bu seçimlerde Eyüpsultan'da çok daha büyük bir başarıya imza atacağız. Geçen seçimlerde finali Eyüpsultan'da yapmıştık, sonuçlar yüzümüzü güldürmüştü, inşallah bereketli olur. İstanbul'a başka bir aşkım var, biz İstanbul'un dertlisiyiz. 31 Mart seçimleri, millletimiz için demokrasimiz için hayırlara vesile olsun.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYORUZ

Biz sadece İstanbul'u aşkla sevmekle kalmadık. İstanbul'a, Eyüpsultan'a eşi benzeri görülmemiş hizmetler kazandırdık. İstanbul'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Ulaşım sorununa çözüm getirecek pek çok projeyi hayata geçirdik. Nasıl Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi yaptıysak, Rami Kışlası'nı da kütüphane yapıyoruz. 6 milyon cilt kitaba sahip olacak. Alibeyköy Cep Otogarı'nı 108 peronuyla faaliyete geçirdik. Eyüpsultan'da 14 eski okulu yıkıp yeniden inşa ettik, 16 okulda güçlendirme çalışması yaptık. Eyüpsultan'da 12 yeni park, 4 yeni spor tesisi yaptık, 5 okula kapalı spor salonu kazandırdık. Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP'liler suistimal ederlerler bunu da bilmenizi isterim. Şu anda İstanbul'da 6,5 milyon evde doğal gaz var.

SEN ÖNCE ÇÖPLÜKLERİ TEMİZLE

CHP'nin adayı "İstanbul'da AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok" diyor, sen önce Beylikdüzü'nde ne var ona bak, önce çöplükleri temizle. Bana ve aileme attıkları iftiralardan 2,5 milyon lira tazminat kazandım, yargı onayını verdiği anda bu parayı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Yalanları bunların yanına kar bırakmayacağız. Millete hizmet etmek nasip işidir, bazıları hayatları boyunca bu şerefe nail olamıyor.

KÜRDİSTAN DİYENLER HAYDİ 'DEFOL' KUZEY IRAK'A

Kürdistan'ı çok sevenler Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine gitsinler. Yüzlerce, binlerce teröristi etkisiz hale getirdik, yine getirmeye devam ediyoruz. Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdiysek bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart'ta bunları, gelin gömelim.

3 KATLI BİR TÜP GEÇİT DAHA YAPIYORUZ

Marmaray'ı, Avrasya'yı yaptık. Bay Kemal sen de geçtin mi acaba? Tavsiye ederim, geçsin. Şimdi 3 katlı, denizin altından bir tüp geçit daha yapıyoruz. Onunla da kalmayacağız, Kanal İstanbul gecikti ama onu da yapacağız. Bu şehir için hiçbir şey yapmayanlar bizim çalışmalarımızı engellemek için seferber oldular. Cezaevinde 8 bine yakın mektup aldım, cevap yazmadığım bir tane mektup yok. Bugün İstanbul'un eksikleri elbette var ama bu İstanbul 25 yıl öncesinin İstanbul'u değil. Benim halkıma, benim vatandaşıma modern hizmetin adımlarını attık. Gençlerin büyük kısmı o gün ne vardı bilmiyor. Bu seçimde 18 yaş grubundan 1 milyon genç oy kullanacak. İstanbul, 31 Mart'ta tercihimizi istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha kazanan hizmet siyaseti olacaktır.