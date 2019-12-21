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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FATİH'TE BOZACIYA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FATİH'TE BOZACIYA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın ziyaretinden fotoğraflar

Kaynak: DHA




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