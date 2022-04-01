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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih'te Genç Projeler" programında konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih'te Genç Projeler" programında konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programında konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

13 kütüphaneyle gençlik merkezlerinin açılışını yapmak üzere buradayız. Her ay 120 bin öğrencimize hizmet sunan kütüphanelerimizden öğrencilerimiz istifade etmektedir.

Fatih belediyemizin hizmetleri bununla sınırlı değil. Geniş bir çerçevede hizmet veriliyor.

9 ayrı spor merkezinde gençlerimizin kendini geliştirebilme imkanı sunulmuştur.

Sevgili gençler, biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Ankara'da hizmete aldık. Kütüphanenin önünden geçtiğimiz günlerde kapının adeta arı kovanı gibi işlemesinden mutluluk duyuyorum.

Her yerde kütüphanelerin yaygınlaşması memnuniyet vericidir. Milli Eğitim Bakanlığımız da 'kütüphanesiz okul kalmayacak' projesi ile okullarımızda önemli adımlar atıyor.

Bizim gençliğimizde, nereyi bulursak orada ders çalışarak, okul hayatımıza devam eden bir nesildir. Bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı bir huzursuzluk ortamı vardı.

Gençlerimizden internetten istifa ederken gerçek hayattan kopmamalarını rica ediyoruz. 

Detaylar gelecek... 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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