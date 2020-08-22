Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün açıkladığı doğalgaz rezervinin ardından, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Erdoğan'ı arayarak bu doğalgaz rezervine ilişkin tebriklerini iletti.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISI, FİLİSTİN'İN BAŞARISIDIR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin’in başarısı olduğunu ifade etti.

320 MİLYAR DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söylediği 'müjde' haberini Cuma günü saat 15.00'de Millete Sesleniş konuşması ile tüm Türkiye'ye duyurdu. Türkiye'nin eksenini değiştireceği söylenen bu 'müjde', Erdoğan'ın açıklamasıyla, yalnızca Türkiye'de değil dünyada da yakın uyandırdı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda." diyerek Türkiye'nin bir numaralı gündemi, müjde haberini duyurdu.