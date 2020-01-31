Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. Görüşmede, sözde "yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.

Kaynak: İHA