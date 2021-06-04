Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ile Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın günler önce bahsettiği müjdeyi burada açıklaması bekleniyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Bugün Zonguldak'ta her biri birbirinden güzel bir dizi program vesilesiyle bir araya geldik. Buradan Zonguldak Belediyemize ayrıca bu süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor, akabinde belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimize yapılan hizmetleri dinleme imkanı bulduk. Bu ziyaret sırasında Deniz Kurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik. TSK'mızın en kapsamlı tatbikatlarından olan Deniz Kurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı buluyoruz.

"TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK ETMEK İÇİN FİLYOS'TAYIZ"

Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.

"İHRACAT RAKAMLARIMIZ YİNE REKORLARLA AÇIKLANDI"

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; işte şimdi bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burasıdır. İşte önce ilk çeyrek büyüme rakamlarımız, ardından mayıs ihracat rakamlarımız yine yeni rekorlarla açıklandı. Yine ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin devam edeceğinin ispatı mayıs ayında 16 buçuk milyar dolar olarak gerçekleşen ihracattır. Böylece yılın ilk 5 ayındaki ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 85 milyar doların üstüne çıkmıştır. İnşallah yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haberdir. Filyos Limanı, Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa'nın konteyner, dökme yük ve kuru yük ticaretini yürütebilecek potansiyele sahiptir. Bugün limanın inşası tamamlanan şu mendirek, geri saha ve rıhtım bölümlerini hizmete açıyoruz. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek. Filyos Limanı'nın ülkemize, bölgemize, sektörlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün açılışını yaptığımız Filyos Limanı, aslında Filyos Vadisi projesinin bir parçasıdır. Filyos Vadisi ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi konsepti sunuyor. Bu vadide yatırımcılarımıza birçok imkan vadediyoruz. Filyos Vadisi'nin göbeğinde yer alan yaklaşık 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi'ni bu vizyonla ilan ettik.Havalimanı, demiryolu ve karayolu bağlantılarına sahip stratejik konumuyla muazzam bir lojistik fırsatı içerisinde barındırıyor. Filyos Endüstri Bölgesi büyük yatırımcıları bölgeye çekerek iç piyasa talebinin karşılanması ve dış ticaret açığının azaltılması noktasında üretim üssü olarak çalışacak. Yenilikçi ve çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan endüstri bölgesi özel sektörün liderliğinde profesyonel şekilde faaliyetlerine başladı. Orta yüksek ve yüksek teknoloji odaklı tasarımlara ev sahipliği yapacak. İnşallah Filyos Vadisi entegre yapısıyla önümüzdeki dönemde bölgenin ve Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına çok önemli bir katkı sunacak."

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