Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiğini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları şöyle:

Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan anlaşmayla tesis edilen ilişkiler daha da güçlenmiştir.

Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirmekteki ortak niyeti teyit ettik. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Orat hedefimiz ilk etapta 3 milyar Dolar daha sonra da 5 milyar dolara ulaşmak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız.

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Görüşmelerimizde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel mevzuları ele aldık. Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği güçlü desteği önemsiyoruz.

FİNALNDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNE ONAY VERİLDİ

Türkiye dünyanın eli en kanlı yapıları ile mücadele ediyor. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütünün yeri olmadığına inanıyoruz. Ülkemizin bekasına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid'de yapılan zirvede onay vermiştik. İmzalanan 3'lü mutabakat ile Türkiye'nin haklı isteklerini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın samimi adımlar attığını gördük. Ülkemizin hassasiyetlerine gösterdikleri önem nedeni ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin sürecin ilerletilmesi hususu ilkelerinin ve iyi niyetinin artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır."

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"İSVEÇ TERÖRİSTLERE KUCAK AÇTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama sonrası İsveç üzerine gelen bir soru üzerine Erdoğan, "Bizim İsveç'e karşı farklı bir tutumumuz yok ancak İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm sokaklarında terör örgütlerinin uzantılarının gösterileri oluyor. Sayın Başbakana bunları söyledik. 120 kişinin ismini verdik. Sayın Başbakan iyi bir insan ancak bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da bu tür şeyler yok. Bu tür yelmeler olmadığı için Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak zorunda kaldık. Finlandiya'ya olumlu yaklaşımımızı attığımız imza ile gösterdik. Bundan sonrası komisyon, sonrası genel kurul. Temennim seçim öncesi yetiştirmek. Ülkelerimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ YALNIZ BIRAKIRLARSA EVET DEMEYİZ"

"Türkiye'ye yönelik atılan olumlu davranışları gördüğümüzde her türlü tavrı almaya hazırız. Terörle mücadelede Türkiye'yi yalnız bırakırlarsa bu ülkelere 'evet' demeyiz. 120 kişilik bir terör listesi verdik. Bu yönde atılan olumlu bir adım yok. Kusura bakmasınlar bizim için netice önemli. Parlamentolarına sızmaya varıncaya kadar eylemler olduğu sürece bizim de tavrımız bugünkü gibi olacak" dedi.