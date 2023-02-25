Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans görüşmesiyle bir toplantı yaptı. Toplantıda Türkiye'de yaşanan deprem felaketi, Ukrayna- Rusya savaşı ve Fransa- Türkiye ilişkileri ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkürlerini belirtti. Ayrıca toplantıda Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM GÖNDERDİĞİNİ HATIRLATTI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Fransa'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiğini hatırlatan Macron, Fransa'nın bu kapsamda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kurduğu sahra hastanesinde her gün 100 yaralının tedavi edildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği videokonferans sonrası Twitter'dan Türkçe olarak açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
"RUSYA ÜZERİND BASKIYI ARTTIRMALIYIZ" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Macron, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna’daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna’nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Saldırıdan vazgeçmesine yol açmak için de, Rusya üzerindeki baskıyı arttırmaya devam etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

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