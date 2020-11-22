Fulham Everton maç özeti izle 2-3!Şarkıcı Tuğba Özerk'ten Nusret'e göndermeCumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesinde konuşuyorFenerbahçe'de derbi öncesi bek sıkıntısı!Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdiÜnlü Popçu Ege'nin Koronavirüs testi pozitif çıktıAnne-oğul bir saat arayla kalp krizinden öldü! Katıldıkları düğünden cenazeleri çıktıKPSS ortaöğretim sorusu: 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan kuruluşun adı nedir?2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinde Video konferans yöntemi ile açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesinde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesine Video konferans yöntemi ile katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz."

"Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir."

"Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz."

Ayrıntılar geliyor...



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT