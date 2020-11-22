Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesinde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesine Video konferans yöntemi ile katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz."

"Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir."

"Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz."

Ayrıntılar geliyor...