Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesinin ilk oturumuna katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan'ın ev sahipliğinde başlayan G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı.

G20 Liderler Zirvesi, Hindistan'ın ev sahipliğinde başladı. Sabah saatlerinden itibaren Yeni Delhi'deki Bharat Mandapam Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'ne gelen liderler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler, "Tek Yeryüzü" başlıklı ilk oturuma katıldı. Yuvarlak masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başkanı Rishi Sunak, solunda ise Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yer aldı.

İlk gün akşam yemeği ile bitecek

Günün ilerleyen saatlerinde "Tek Aile" başlıklı ikinci oturumuna katılması beklenen liderler, zirvenin ilk gününü akşam yemeği ile sonlandıracak. Zirvenin ikinci gününde Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret edecek liderler, "Tek Gelecek" başlıklı son oturumu gerçekleştirecek. Liderler zirve boyunca ikili görüşmelerde de bulunacak.

Dünya gündemi masaya yatırılacak

Çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma, hızlandırılmış ve kapsayıcı büyüme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, kadın liderliğinde kalkınma, gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması gibi konuların masaya yatırılacağı zirvede, gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da ele alınacak. Liderler Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

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Xi ve Putin katılmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin katıldığı zirvede, Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bulunmuyor. Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor. G20'nin üyesi olmayan İspanya da bu seneki zirvede misafir devlet olarak bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)