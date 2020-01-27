Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya’da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Gambiya'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Gambiya'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya gelmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Gambiya anlaşmaları imza töreni yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını tamamlamasının ardından Dakar'a hareket etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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