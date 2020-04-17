Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesi ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın ailesi ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden, AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini ilettiği ifade edildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Gamze Pala'nın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etmiş, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dilemiştir. Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını belirtmiş, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini vurgulamıştır."

Kaynak: DHA