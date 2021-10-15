Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş açıklamalar! Suriye'ye yeni harekat olacak mı?

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler, Afganistan'dan gelen Taliban heyetiyle yapılan görüşme, Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiası konularına hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

( Suriye'ye yeni harekat olacak mı?) Suriye'nin kuzeyinde, PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor. Bunların destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri ABD geliyor. Bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat bunlarla birlikte burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Tabi sabrımız devam etti ve son olarak biliyorsunuz iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman tabi sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bunlara karşı mücadelemiz bundan sonraki süreçte devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine karşı gerekli mücadeleyi vereceğiz bu konuda kararlıyız.

TALİBAN İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Arkadaşlarımız ile yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler ve insani yardım konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki yönetim uluslararası ilişkilerde Afgan halkının haklarını koruma noktasında adil bir noktada olsun. Ve böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkı ile bizim kadim kardeşliğimiz ve dostluğumuz var. Bunu bir kenara koymamız söz konusu değil. Bizim Afganistan'ın altyapı ve üst yapısında çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Bundan sonraki süreçte anlaşma yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.

AVRUPA'DA YAŞANAN ENERJİ KRİZİ

Rusya ile olan anlaşmalarımız çok çok hassas. Bu hassasiyetimiz sürüyor. Gerek Rusya, gerek İran, gerek Azerbaycan ile olsun, bizim bu tür krizleri yaşamayacağımızın göstergesidir bu anlaşmalar. Sadece İngiltere değil, birçok Batı ülkesinde böyle bir sıkıntı devam ediyor. Bizim için şu an böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Tedbirlerimizi devam ettireceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ CİNAYETLER İDDİALARI

Her şeyden önce bu zat, bu konularda samimi ise, dürüst ise, yargıya müracaat eder. Delillerini yargıya iletirsin. Yargı da bunun üzerine üzerine gider. Bu zatın hayatı akşam yalan sabah yalan ömrü böyle geçmiş. Yanına birilerini daha almış yalan terörü estiriyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Kim olursa olsun, böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine iktidar olarak fırsat vermeyiz. İftira atanlara meydanı boş bırakmayız.