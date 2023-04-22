Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Nurdağı'nda vatandaşa 10 yeni müjde verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramın ikinci gününde depremden etkilenen Gaziantep Nurdağı'nda Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni’nde konuştu. Erdoğan vatandaşlara 10 müjde vererek destek olacaklarını belirtti. Akıllı köy evlerinin hayata geçirileceğini belirten Erdoğan hayvancılık alanında vatandaşları destekleyeceğini vurguladı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Nurdağı'nda vatandaşa 10 yeni müjde verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı’nda Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni’nde konuştu. Erdoğan; “Çiftçilerimize ziraat bankamız vasıtası ile sıfır faizle hayvancılık kredi verecek, hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz” diyerek çiftçilere verdiği 10 yeni müjdeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Nurdağı'nda vatandaşa 10 yeni müjde verdi!

ÇİFTÇİLERE VERİLEN 10 MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İlk olarak bugün burada hepsi de özgün mimari eseri olan ahırı, köy konağı, akıllı tahtası, camisi, peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş alt yapısı, internet destekli teknolojisi, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi, entegre meteoroloji yazılımı ve daha pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz.

İkinci olarak afet alanlarındaki köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilerimize ziraat bankamız vasıtası ile sıfır faizle hayvancılık kredi verecek, hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak çiftçilerimizin kazançları yükselecek.

Üçüncü olarak afet alanları dışındaki bölgelerde buralarda yaşayan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan bu kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. Bu kardeşlerimize ilk evim kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Nurdağı'nda vatandaşa 10 yeni müjde verdi!

Dördüncü olarak, halen köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp, bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız.

Beşinci olarak, Ülkemizdeki et ve süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri haline getirecek teşvikler vereceğiz. Böylece bir yandan hayvan varlığımızı yükseltirken diğer yandan da en az yüzde 30 verim artışı hedefliyoruz.

Altıncı olarak, sözleşmeli üretim modeli ile aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Nurdağı'nda vatandaşa 10 yeni müjde verdi!

Yedinci olarak tarımsal üretimde basınçlı sulama alt yapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız.

Sekizinci olarak sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak, hem üreticimizin gelirini garanti altına alacak hem arz güvenliğini temin edecek, hem de gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçireceğiz.

Dokuzuncu Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımları desteği arttıracağız.

Onuncu Tarımsal üretimin en büyük girdisi olan mazotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz" dedi.

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