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Cumhurbaşkanı Erdoğan Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında konuştu

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

"Geleneksek sporların yeniden canlanması bizi memnun eder çünkü tarihimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur.

Ata sporlarımızı yeni nesile aktarmak hedefimizdir.

Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız"

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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