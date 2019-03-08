Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Şanlıurfa AK Parti Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından; şimdiye kadar keşfedilen insanlık tarihinin en eski eski yerleşim birimi olan Göbeklite'yi ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"2019 yılını Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz. Sadce Göbeklitepe yılı ilan ederken onunla kalmayacağız Gaziantep, Mardin, Adıyaman da bu işin içerisinde olacak. 5 ilimiz bu işinde içinde olacak şekilde bölgeyi ayağa kaldıracağız. Bu kadim yerleşim alanı tüm dünyanın dikkatini çekecek özelliktedir" diyerek geçtiğimiz günlerde 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Göbeklitepe'nin resmi açılışını yapıyor...

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