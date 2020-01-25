Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı

Deprem gerçeği ile tekrar yüzleşen Türkiye'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Depremin yaşandığı bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden anne Ayşe Civelek ve oğlu Muhammed Salih Civelek'in cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNACAK

Erdoğan'ı Elazığ Havalimanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak, yetkililerden bilgi alacak.

ERDOĞAN, ACILI BABAYA DESTEK OLDU

Öte yandan Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Burada depremde hayatını kaybeden anne-oğlun cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesini kaybeden babanın acı dolu anları sonrası gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı.

"BU MİLLET SABIRLA BUNLARI AŞMASINI BİLDİ"

Cenaze namazının ardından bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu afetler bizim için bir imtihan. Bu noktada Müslüman olmanın, teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Biz, Van depremini yaşadık, Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık, Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı" dedi.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişi hastanelere başvurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erdoğan, deprem felaketinin yaşandığı ilk anlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır" demişti.