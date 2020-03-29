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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRANADA'DA OKUNAN EZANI DİNLEDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRANADA'DA OKUNAN EZANI DİNLEDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.

Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın paylaşılan videosu

Kaynak: DHA




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