Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada’da okunan ezanı dinlerken duygusal anlar yaşadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Granada’da okunan ezanı dinlediği anları İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan hesabından paylaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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30 Mart 2020 Pazartesi 09:15
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