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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada’da okunan ezanı dinlerken duygusal anlar yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada’da okunan ezanı dinlerken duygusal anlar yaşadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Granada’da okunan ezanı dinlediği anları İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan hesabından paylaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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30 Mart 2020 Pazartesi 09:15

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