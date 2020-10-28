Cumhurbaşkanı Erdoğan Grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Hatay'da terör saldırısı önlenerek büyük bir felaketin önüne geçildi.

(Hatay'daki terör saldırı girişimi) Bu olay Türkiye'nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Suriye'den ülkemize gelen DEAŞ mensuplarının eylem arayışlarının sürdüğünü biliyoruz.

Suriye milli ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı, bölgede kalıcı barış istenmediğinin işareti.

Tek gayemiz Suriye halkının huzura kavuşmasını sağlamaktır. Kimsenin ne toprağında ne petrolünde gözümüz bulunmuyor.

Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum.

DEAŞ ile gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir.

Türkiye'nin gücü gerekiyorsa Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

Cumhuriyetimize var gücümüzle sahip çıkarak kendimize güçlü bir gelecek inşa edeceğiz.

CHARLIE HEBDO'YA SERT TEPKİ

Şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek için karikatüre bakmadım.

Ben neyim ki? Benim sevgili Peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlar ile ilgili benim herhangi bir şey söylemem gerek yok zaten.

Peygamberimize yönelik saygısızlıkların özgürlükle izahı da bir kandırmaca gayretinden başka bir şey değildir.

İslam ve Türkiye düşmanları, özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulacaklar.

Biz bu saldırılar karşısında tepkisiz kaldığımız gün öldük demektir.

Batıya sesleniyorum; siz değil misiniz Ruan'da, Cezayir'de insanları katleden? Siz katilsiniz katil!

Topraklarımız içinde 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin güvencesi altında!

Ermeniler saldırdı, Azeri kardeşlerim kendilerini savundu. Dün akşam Putin ile süreci değerlendirdik; istersen birlikte çözeriz dedim.

Sayın Putin'e, Karabağ'da kırmızı çizgilerimiz aşılırsa gözümüz babamızın oğlunu görmez dedik.

Müslümandan terörist olmaz; teröristten de Müslüman olmaz!

EŞİNE YÜKLENEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Bay Kemal, eşime bazı laflar etti. Sende zerre kadar şeref varsa benimle ilgili konuş!

Azeri Türk kardeşlerim inşallah en kısa zamanda kaybettikleri toprakların tamamını geri alacak."

AYRINTILAR GELECEK...