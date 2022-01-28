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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Camii'nin açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Camii'nin açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yapımı tamamlanan Gülhane Camii'nin açılış töreninde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Camii'nin açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yapımı tamamlanan Gülhane Camii'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın önemli katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum.

İnşallah bu mescidin yapımında emeği olanları şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının güzel olduğunu gördüm. Bunların da mimarından mühendisine teşekkür ediyoruz. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin içerisindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum."

Detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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