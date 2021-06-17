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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada," Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin AB üyeliği, koronavirüs salgını ve turizm hakkında konularına değindi. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Tüm Avrupa haklarını tatillerini geçirmek üzere ülkemize beklediğimizi belirtmek istiyorum.

Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir.

Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz.

Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur.

Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor."

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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