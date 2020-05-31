Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılış töreninde konuştu. İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere tepki gösteren Erdoğan, "Sorsanız fethin anlamını bile bilmezler. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler" dedi.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve bir süredir kullanılmayan İstanbul Hadımköy'deki tarihi askeri hastane, geçen ay başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yeniden sağlık sistemine kazandırılan hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Ortaya gerçekten buram buram tarih kokan bir eser ortaya çıktı. Eser güzel olunca isminin de bununla mütenasip olmasını istedik ve böylece Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne kavuşmuş olduk.

Perşembe günleri tüm hastalara ücretsiz bakar. İhtiyaç sahiplerinin cebine de harçlıklarını koyardı. Gariplerin babası denmesinin sebebi de işte budur.

İsmail Niyazi Kurtulmuş nöbetçi oldukları zaman gelir yurtta geceleri bizim yatakhaneyi dolaşır kimin üstü açık kimin üstü kapalı gelir bakardı. Bizim oradaki babalığı da biz onlardan görmüş olduk. Merhum Kurtulmuş'un bir önemli özelliği de iyi bir gençlik yetiştirmek için çalışmak olmuştur."

İSTANBUL'UN FETHİ'NE "İŞGAL" DİYENLERE SERT TEPKİ

"Önceki gün İstanbul'un fethinin yıldönümünün coşkusunu milletimizle beraber yaşadık. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlar inanın dört dörtlük cühele. Sorun bunlara bunlar fethin anlamını bilmezler. Fetih açmaktır. Fetih özellikle gönülleri kazanmaktır. Bunlar bunu bilmezler.



İşte Fatih'in surlardan içeri girerken Rum bayanlarının başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz demesi işte bunun bir neticesidir.

Bakın şu anda Atina'da bizim bir tane camimiz yoktur hepsi yerle yeksan edilmiştir. Ama biz topraklarımızda böyle bir şey yapmadık. Türkiye'nin son 18 yılında her alanda olduğu gibi ecdadın mirasına sahip çıkma hususunda da devrim yaptık. Sadece ecdadımızın değil coğrafyamızın tüm mirasını korumaya aldık."

OSMANI VE TÜRK COĞRAFYASINDA TOPLAM 120 ESERİ RESTORE ETTİK

"Türkiye'nin son 18 yılında her alanda olduğu gibi tarihimizle, kültürümüze sahip çıkma konusunda devrim yaptık. Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunu gördük. Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek insanlık hizmetine soktuk. Sınırlarımız dışındaki eserlerimiz konusunda aynı hassasiyeti sergiledik. Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık. İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik, hem kullanılır hale getirdik.

İnşallah bu eser, hem ecdanın hatırasını yaşatarak, hem bölge halkına şifa dağıtarak asırlar boyunca ayakta kalmaya devam edecektir. İstanbul halkına sunulan bu hizmetin ifasında yer alacak tüm sağlık personeline başarılar diliyorum"

Ayrıntılar geliyor...

BAKAN KOCA'NIN HADIMKÖY HASTANESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satır başları:

Sağlık sistemimizin gücüne güç katacak adımları birer birer atıyoruz. 45 günde restore edilerek bir harabeden çok güzel bir hastaneye dönüşen bu açılışa hoş geldiniz.

Hadımköy Askeri Hastanesi, Sultan Abdülhamit Han tarafından başlatılan imar hareketinin o zamanki İstanbul taşrasına bir yansımasıdır.

45 günde restore edilemeyeceğini iddia edenlere bir cevap oldu bu eserin bugün yeniden canlanması. 1985 yılına kadar bu bina askeri hastane olarak hizmet gördü. Nice yara bu çatı altında sarıldı. Bu güzide eserin terk edildikten sonra tarihe karışmasına gönlümüz razı olmadı.

Bu hastaneye herkesin ‘doktor ağabeyi’ doktor Niyazi Kurtulmuş’un adını veriyoruz. Cismi ile bu hastane bir tarihtir, kültürdür, sanattır. Yeniden dirilişi ile bir tarihi vefadır.

HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ HAKKINDA

• Arazi üzerinde hastane binası, yemekhane ve idari bina, morg binası, teknik merkez binası ve kafe binası ile birlikte toplam 4.500 m2 kapalı alan olacaktır

• Hastane binası zemin kat ve 1. kattan oluşmaktadır.

• Hastane binası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izni ve denetiminde restore edilmektedir.

• Hastane binasının restorasyonu tamamlandığında 42 adet hasta yatağı ve 59 adet yoğun bakım yatağı olmak üzere 101 yatak kapasiteli olacaktır.

• Hastane arazisi 23 dönüm büyüklüğündedir.