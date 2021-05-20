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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hedef 5 bin' demişti! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor!

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı, 13 Mayıs Perşembe gününden bu yana 11 binin altına düşmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği 5 bin rakamına inmek şimdilik zor görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hedef 5 bin' demişti! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor!

Türkiye'de Mart ayında birçok kısıtlamanın kaldırılması ve koronavirüs varyantlarının yayılmasıyla yaşanan vaka artışının ardından kısmi ve tam kapanma süreci uygulandı. Tam kapanma sürecinde vaka sayıları 20 binli rakamlardan 11 binli rakamlara kadar düştü. Ancak son günlerde vaka sayılarının 11 binli rakamların altına düşmemesi ise dikkatlerden kaçmadı. 

HEDEF 5 BİN VAKAYA İNMEK

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında bu farkı çok açık, net gördük. Şimdi hedef, her şeyden önce 5 bine inmek, yani 5 bine indiğimiz andan itibaren tabi çok daha rahatlayacağız" diyerek vaka sayısı hedefinin 5 bine inmek olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hedef 5 bin demişti! Türkiye de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor!

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği vaka sayısına inilmesi için aşılamanın hızlanması gerekiyor.

İşte gün gün vaka ve can kaybı sayısı 

   Tarih                      Vaka Sayısı                  Can Kaybı

11 Mayıs                     14 bin 497                        278 

12 Mayıs                     13 bin 29                          232 

13 Mayıs                     11 bin 534                        238

14 Mayıs                     11 bin 394                        242 

15 Mayıs                     11 bin 472                        236 

16 Mayıs                     10 bin 512                        223 

17 Mayıs                     10 bin 174                        223 

18 Mayıs                     11 bin 937                        203 

19 Mayıs                     11 bin 553                        553

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hedef 5 bin demişti! Türkiye de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hedef 5 bin demişti! Türkiye de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hedef 5 bin demişti! Türkiye de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hedef 5 bin demişti! Türkiye de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hedef 5 bin demişti! Türkiye de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hedef 5 bin demişti! Türkiye de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hedef 5 bin demişti! Türkiye de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hedef 5 bin demişti! Türkiye de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hedef 5 bin demişti! Türkiye de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor!

Tayfun Altuntaş
Editör
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