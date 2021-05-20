Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hedef 5 bin' demişti! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 11 binli rakamların altına inmiyor!

Türkiye'de Mart ayında birçok kısıtlamanın kaldırılması ve koronavirüs varyantlarının yayılmasıyla yaşanan vaka artışının ardından kısmi ve tam kapanma süreci uygulandı. Tam kapanma sürecinde vaka sayıları 20 binli rakamlardan 11 binli rakamlara kadar düştü. Ancak son günlerde vaka sayılarının 11 binli rakamların altına düşmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

HEDEF 5 BİN VAKAYA İNMEK

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında bu farkı çok açık, net gördük. Şimdi hedef, her şeyden önce 5 bine inmek, yani 5 bine indiğimiz andan itibaren tabi çok daha rahatlayacağız" diyerek vaka sayısı hedefinin 5 bine inmek olduğunu söylemişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği vaka sayısına inilmesi için aşılamanın hızlanması gerekiyor.

İşte gün gün vaka ve can kaybı sayısı

Tarih Vaka Sayısı Can Kaybı

11 Mayıs 14 bin 497 278

12 Mayıs 13 bin 29 232

13 Mayıs 11 bin 534 238

14 Mayıs 11 bin 394 242

15 Mayıs 11 bin 472 236

16 Mayıs 10 bin 512 223

17 Mayıs 10 bin 174 223

18 Mayıs 11 bin 937 203

19 Mayıs 11 bin 553 553