Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla saat 11.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket etti. Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve çerçevesinde liderlerle baş başa görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan, zirvede Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları da liderlerle paylaşacak.

Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
Başkan sandıkçı: Tek gayemiz Canik halkına hizmet etmek
Başkan sandıkçı: Tek gayemiz Canik halkına hizmet etmek
Diyanet İşleri'nden AK Partili Metin Külünk'e dava!
Diyanet İşleri'nden AK Partili Metin Külünk'e dava!
Muharrem İnce, Meral Akşener ile görüştü
Muharrem İnce, Meral Akşener ile görüştü
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Meral Akşener buradan ilan ediyorum diyerek, İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı!
Meral Akşener buradan ilan ediyorum diyerek, İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı!
ABD ile Ermenistan ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu!
ABD ile Ermenistan ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu!
Türkiye felaketin eşiğinden dönmüş! İYİ Partili vekilden bomba itiraf! Seçimi kazansaydık...!
Türkiye felaketin eşiğinden dönmüş! İYİ Partili vekilden bomba itiraf! Seçimi kazansaydık...!
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
CHP, İYİ Parti kavgası büyüyor! Özgür Özel'den çok sert cevap ''Bir şey söylersem kalbini kırarım''
CHP, İYİ Parti kavgası büyüyor! Özgür Özel'den çok sert cevap ''Bir şey söylersem kalbini kırarım''
İBB’nin Feshane’deki sergisi başına dert açtı! Ekrem İmamoğlu açtı ağzını yumdu gözünü!
İBB’nin Feshane’deki sergisi başına dert açtı! Ekrem İmamoğlu açtı ağzını yumdu gözünü!
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı: iki liderin görüşmeleri devam ediyor
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı: iki liderin görüşmeleri devam ediyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!