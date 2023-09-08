Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla saat 11.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket etti. Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve çerçevesinde liderlerle baş başa görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan, zirvede Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları da liderlerle paylaşacak.

Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)