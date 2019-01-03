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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Hrvoje Cvitanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Cvitanovic'in mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İHA

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