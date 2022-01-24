Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Atasözüne tutuklama" algısı yaratan Meral Akşener'in dava listesi kabarık çıktı! Ağzından kelime çıkana dava açıyormuş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin canlı yayında çirkin ifadeler kullanan Sedef Kabaş'ın, hakaretlerini meşrulaştırmak amacıyla Erdoğan üzerinden "Atasözüne tutuklama" algısı yaratmaya çalışan Meral Akşener'in, gönderisine hikaye anlatımı gerçekleştiren bir vatandaşı dava ettiği ortaya çıktı. Bununla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı'nın dava listesinin de epey kabarık olduğu görüldü.

HİKAYE ANLATTI, DAVALIK OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, düşünce özgürlüğünün dinamiklerini taşıyan sosyal medya mecralarında, fikrini yazıya döken bir vatandaşı davalık ettiği ortaya çıktı. Davanın detayları ise "pes" dedirtti. Edinilen bilgiye göre; Meral Akşener bir gönderi paylaştı. Takipçilerinden biri ise "Destek yok bari köstek olmayın" başlığı altında bir hikaye ile paylaşıma yanıt verdi. Bunun üzerine, "Atasözü" algısı yaratan Akşener, kendisine yorum yapan vatandaşa dava açtı. Dosyada, "Şüphelinin yargılanması yapılarak yasa maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi CMK 170 maddesi gereğince kamu adına talep ve iddia olunur" ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte Akşener'in kendisine "hakaret" edildiği gerekçesiyle, çok sayıda dava dosyası olduğu iddia edildi.