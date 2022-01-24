Seren Serengil'den evlenme yolunda olan Hadise hakkında acımasız iddia! Yer yerinden oynayacak! Reza Zarrab konusunu yenileyerek çok konuşulacak sözlere imza attı!Kar yağışı etkili oldu! Mega kent İstanbul, beyaz gelinliğiyle büyüledi! Kartpostallık görüntüler mest ettiAziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Meteoroloji kahini Kerem Ökten'den hem korkutan hem heyecanlandıran uyarı! "Kameraları hazırlayın, tarihi bir ana tanıklık edeceksiniz!"Türksat 5A frekans listesi, bilgileri 2022 | Türksat 5A frekans bilgileri değişecek mi?Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Şansalan hangi takımlı?ATV Müge Anlı full izle bugün 24 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeSon dakika! İstanbul Valiliği açıkladı! Kamuda mesai erken bitecek!Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Atasözüne tutuklama" algısı yaratan Meral Akşener'in dava listesi kabarık çıktı! Ağzından kelime çıkana dava açıyormuş!İkiz çocuk annesi Pelin Akil, Kendall Jenner'a özendi! Kar, kış cesurluğuna engel olamadı! İzlerken içiniz donacak!
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Atasözüne tutuklama" algısı yaratan Meral Akşener'in dava listesi kabarık çıktı! Ağzından kelime çıkana dava açıyormuş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Atasözüne tutuklama" algısı yaratan Meral Akşener'in dava listesi kabarık çıktı! Ağzından kelime çıkana dava açıyormuş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dava listesini baz alarak, hakaretleri meşrulaştırmaya ve algı oluşturmaya çalışan Meral Akşener'in, dava listesindeki isimler ortaya çıktı. Sebepleri ise şaşkınlık yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Atasözüne tutuklama" algısı yaratan Meral Akşener'in dava listesi kabarık çıktı! Ağzından kelime çıkana dava açıyormuş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin canlı yayında çirkin ifadeler kullanan Sedef Kabaş'ın, hakaretlerini meşrulaştırmak amacıyla Erdoğan üzerinden "Atasözüne tutuklama" algısı yaratmaya çalışan Meral Akşener'in, gönderisine hikaye anlatımı gerçekleştiren bir vatandaşı dava ettiği ortaya çıktı. Bununla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı'nın dava listesinin de epey kabarık olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Atasözüne tutuklama algısı yaratan Meral Akşener'in dava listesi kabarık çıktı! Ağzından kelime çıkana dava açıyormuş!

HİKAYE ANLATTI, DAVALIK OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, düşünce özgürlüğünün dinamiklerini taşıyan sosyal medya mecralarında, fikrini yazıya döken bir vatandaşı davalık ettiği ortaya çıktı. Davanın detayları ise "pes" dedirtti. Edinilen bilgiye göre; Meral Akşener bir gönderi paylaştı. Takipçilerinden biri ise "Destek yok bari köstek olmayın" başlığı altında bir hikaye ile paylaşıma yanıt verdi. Bunun üzerine, "Atasözü" algısı yaratan Akşener, kendisine yorum yapan vatandaşa dava açtı. Dosyada, "Şüphelinin yargılanması yapılarak yasa maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi CMK 170 maddesi gereğince kamu adına talep ve iddia olunur" ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte Akşener'in kendisine "hakaret" edildiği gerekçesiyle, çok sayıda dava dosyası olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Atasözüne tutuklama algısı yaratan Meral Akşener'in dava listesi kabarık çıktı! Ağzından kelime çıkana dava açıyormuş!Cumhurbaşkanı Erdoğan için Atasözüne tutuklama algısı yaratan Meral Akşener'in dava listesi kabarık çıktı! Ağzından kelime çıkana dava açıyormuş!

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT