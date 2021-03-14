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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye mesajı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bazı gazetelerde taziye mesajı yayımlattı. Soylu'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Erdoğan, bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazına da katılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye mesajı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat haberini aldığı çişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için bugün bazı gazetelerde taziye mesajı yayımlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bazı gazetelerde yayımlanan taziye ilanında şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem validesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duydum. Merhume Servet Soylu Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

 

MERHUMUN CENAZE NAMAZINA DA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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